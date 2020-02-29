Narkotik suçlular tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik suçlular tutuklandı - Son Dakika

Narkotik suçlular tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik suçlular tutuklandı, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar L.B. ve Y.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
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