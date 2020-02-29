Narkotik suçlular tutuklandı - Son Dakika

Narkotik suçlular tutuklandı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar L.B. ve Y.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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