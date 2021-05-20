Narkotik suçundan gözaltına alınan şüphelilerin aileleri polise saldırdı - Son Dakika

Başkent'te narkotik operasyonunda gözaltına alınan şahısların aileleri, şüpheliler sağlık muayenesine götürülmek için karakoldan çıkarıldığı esnada polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan gerginlik polis tarafından kısa sürede yatıştırıldı.

Olay, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Köksal Kaşaltı Karakol Merkezi'nin önünde meydana geldi. Örnek Mahallesi'ndeki ikametlerinde 3 buçuk kilogram ecstasy hap ve saksı içinde 5 kök Hint keneviri bulunduğu için gözaltına alınan baba oğul M.Y. ve M.Y. ile E.G'nin aileleri, şüphelileri sağlık muayenesi için hastaneye götürmek üzere karakoldan çıkartan polis ekiplerine saldırdı. Çıkan gerginliği ekipler kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi.

Zanlıların uyuşturucu imalatı ve satışından gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA