Narkotik tır'ı bilgilendirme için marmaris'te
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:31 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesine, İstanbul Narkotik
Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi. Gençler ve ailelerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği TIR'da narkotik polisleri eğitim verdi.
Akşam saatlerinde ilçeye gelen Narkotik Eğitim TIR'ı Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önüne park etti. TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 42 metrekarelik alanda 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insana verdiği etkiler ayrıntılı şekilde gösterildi. Gençlerin ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Narkotik Eğitim TIR'ında turistlere de İngilizce bilgilendirmede bulunuldu. İstanbul ve Marmaris narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları hakkında gelen anne ve babalara slayt gösterimli bilgilendirdi, uyardı.
Çetin ve Selma
Uğurluer çifti, "Yetişkin bir kızımız var. Edindiğimiz bilgileri çocuğumuza aktaracağız. İlk defa böyle bir etkinliğe şahit oldum. Öğrendiğimiz bilgileri çevremize ve dostlarımıza anlatacağız. Özellikle okul zamanlarında orta ve lise dengi okul önlerinde bu etkinliğin sık aralıklarla yapılması lazım" dedi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla
İl ve ilçelerinde 15 gün süreyle gezeceğiz. Marmaris'te 3 gün süreyle kalarak bilgilendirme bulunacağız. Akşam üstü saat 16.00 ile gece 24.00 arası eğitimler devam edecektir. Fethiye
ardından Bodrum
ve en son Muğla'da bilgilendirmelerimiz tamamlanacaktır" dedi.
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