Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:17 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya
ve İspanya
kolluk birimlerine Akdeniz
'de Cezayir
açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna
uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı" denildi.
- Ankara
Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı
İngiltere'de ikinci turun galibi Johnson oldu