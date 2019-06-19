Son Dakika Haberleri: Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı
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Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.

Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz'de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya  kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:17 Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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