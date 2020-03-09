Narkotik uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
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Narkotik uygulamaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik uygulamaları devam ediyor.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik uygulamaları devam ediyor.


Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamaların yanı sıra, şehrin giriş ve çıkış güzergahlarında da çalışmalar gerçekleştiriyor. Narkotik ekipleri, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak didik didik arıyor. Şüpheli araçlar aranırken aynı zamanda araç içerisinde bulunan kişilerinde kimlik kontrolleri yapılıyor. Uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan bir kişi bile kalmayana kadar çalışmaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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