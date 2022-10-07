Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı

07.10.2022 18:09
Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde halkın yoğun olduğu yerlerde "torbacı" olarak tabir edilen şüpheli şahıslara yönelik İnönü Parkı'nda uygulama yaptı. Uyuşturucu madde kullanımı, satışının önlenmesi, şüpheli şahısların yakalanması amaçlanan ve 6'sı bayan 20 polisin katıldığı uygulamada, 45 şahıs sorgulandı.

Uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı Aranan 16 şahıs yakalandı Aranan 16 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı - Son Dakika
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