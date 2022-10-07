Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde halkın yoğun olduğu yerlerde "torbacı" olarak tabir edilen şüpheli şahıslara yönelik İnönü Parkı'nda uygulama yaptı. Uyuşturucu madde kullanımı, satışının önlenmesi, şüpheli şahısların yakalanması amaçlanan ve 6'sı bayan 20 polisin katıldığı uygulamada, 45 şahıs sorgulandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı - Son Dakika

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