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Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı

24 dakika önce

Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı 8 ayrı mahallede 24 ekiple ve 2 narkotik köpeği ile yapılan baskında 112 şahıs sorgulandıKAYSERİ - Kayseri'de 8 ayrı mahallede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan uygulamada 37 adet metruk bina kontrol edilirken, 112...

Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı

8 ayrı mahallede 24 ekiple ve 2 narkotik köpeği ile yapılan baskında 112 şahıs sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri'de 8 ayrı mahallede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan uygulamada 37 adet metruk bina kontrol edilirken, 112 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan Narkotik-Metruk bina uygulaması çerçevesinde Kayseri'de Battalgazi mahallesi, Karacaoğlu mahallesi, Oruç Reis mahallesi, Yavuzlar mahallesi, Caferbey mahallesi, Sakarya mahallesi, Germir mahallesi ve Harman mahallesinde 24 ekiple uygulama yapıldı.

8 ayrı bölgede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan uygulamalarda polis ekipleri 37 adet metruk binayı kontrol etti. Polis ekipleri 112 şahıs ve 2 araç sorgusu yaparken, uygulamada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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