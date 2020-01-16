Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika

Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da narkotik ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamada yakalanan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]

Bolu'da narkotik ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamada yakalanan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metruk bina ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği mahalle, sokak ve parklarda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüpheli görülen Oğuzhan Kaçmaz (21) isimli şahıs üzerinde Genel Bilgi Taraması yapan ekipler, şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, cezaevinden firar suçundan arandığını tespit etti. Hakkında 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Kaçmaz, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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