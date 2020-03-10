Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı - Son Dakika

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı

31 dakika önce

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı Araçta torpidoya zulalanmış uyuşturucu hap ele geçirildi Samsun'da narkotik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalanırken, araçta ise ön konsola gizlenmiş uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı

Araçta torpidoya zulalanmış uyuşturucu hap ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da narkotik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalanırken, araçta ise ön konsola gizlenmiş uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulaması sırasında S.S.adlı genç, polis uygulama noktasında durmayarak kaçmaya çalıştı. Narkotik polisinin peşine düştüğü S.S. fazla uzaklaşamadan yakalandı. Aracın içinden dışarı çıkartılan S.S.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis aracın ön konsolunda yaptığı aramada gizlenmiş 3 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçti. Uygulamaya asayiş ekipleri de destek verirken, Sam adlı narkotik dedektör köpeği de araçlarda arama yaptı.

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak böyle yakalandı

Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
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