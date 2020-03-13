Narkotik ve Şok uygulamalarda 44 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ve Şok uygulamalarda 44 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Narkotik ve Şok uygulamalarda 44 aranan şahıs yakalandı

1 saat önce

Adana'da 500 polisle hava destekli gerçekleştiren Narko alan uygulaması ve gün içerisinde yapılan şok uygulamalarda 44 aranan şahıs ile 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Narkotik ve Şok uygulamalarda 44 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Adana'da 500 polisle hava destekli gerçekleştiren Narko alan uygulaması ve gün içerisinde yapılan şok uygulamalarda 44 aranan şahıs ile 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Anadolu, Koza, Cumhuriyet, Dede Korkut, Yunus Emre, Başak ve Yeşilbağlar mahallesinde 500 polisle havadan destekli narko alan uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 850 kişinin GBT sorgusu yapılırken 280 araç kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne toplam 24 bin TL para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.


Narkotik ekiplerinin gün içerisinde yaptığı çalışmada ise 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bu kişilerden 445 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza ile 770 TL para ele geçirildi.


Gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında ise, 9 bin 473 kişinin GBT sorgulu bakılırken 3 bin 462 araçta kontrol edildi. 141 araca ise 107 bin 747 TL para cezası uygulanırken 36 araç trafikten men edildi. 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet delici kesici alet ele geçirildi. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
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