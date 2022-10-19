İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Farklı mahallelerde ki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde de arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narkotikten 3 ayrı yere baskın: 1 gözaltı - Son Dakika

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