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Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok

1 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonda 16 şahıs yakalandı.

Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok, System.String[]
Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonda 16 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon anında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Operasyon öncesi de uyuşturucu madde kullanıcısı 9 şahsa yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı tüm planlı operasyonda; 17,74 gram Metamfetamin, 5,37 gram Esrar Skunk, 2,51 gram Esrar, 3 adet Sentetik Ecza uyuşturucu maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet kuru sıkı fişek, 35 adet MKE 9 milimetre fişek, 1 adet Hassas Terazi, 2 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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