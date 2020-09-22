Narkotikten uyuşturucu uygulaması - Son Dakika

Narkotikten uyuşturucu uygulaması

Samsun'da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.

Narkotikten uyuşturucu uygulaması, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 152 şahıs, 27 araç, 9 iş yeri, 5 park ve 5 metruk binayı kontrol etti. Uygulamada, 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 1 şahıstan 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. 471 kapsül sentetik ecza, 1,19 gram esrar maddesi, 9,50 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Toplam 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotikten uyuşturucu uygulaması - Son Dakika

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