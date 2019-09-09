Son Dakika Haberleri: Narkotim'den okul önlerinde denetim
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Narkotim'den okul önlerinde denetim

1 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Narkotim'den okul önlerinde denetim, System.String[]

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerinde yapılan denetimlerde öğrencilere uyuşturucunun zararları uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, yapılan uygulamanın amacının, okullarda uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek, okulların çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlamak, öğrencilerin, velilerin ve mahalle sakinlerinin huzurlu olmasını sağlamak olduğunu belirttiler.

Kent merkezinde bulunan okul önlerindeki uygulanmanın gün boyunca devam edeceği bildirildi..

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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