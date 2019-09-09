Narkotim'den okul önlerinde denetim

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerinde yapılan denetimlerde öğrencilere uyuşturucunun zararları uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, yapılan uygulamanın amacının, okullarda uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek, okulların çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlamak, öğrencilerin, velilerin ve mahalle sakinlerinin huzurlu olmasını sağlamak olduğunu belirttiler.

Kent merkezinde bulunan okul önlerindeki uygulanmanın gün boyunca devam edeceği bildirildi..