Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 71,88 gram esrar, 0,86 gram gelen toz esrar, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Ayrıca polis ekipleri, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, diğeri için de uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yaptı.


Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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