Narkotim kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüphelileri yakaladı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ekipler, kente uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan bir aracın bilgisine ulaştı. Trafik uygulama noktasında, polis ekipleri şüpheli araca müdahale ettiği esnada, araç içinde şahıslar 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ardından bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda ekipler, şüpheli 2 şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.



Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin üzerilerinde ve araçta yapılan aramada ise, 46,02 gram metamfetamin maddesi, 2 adet PAYP (Uyuşturucu içimine hazır olarak paketlenmiş cam aparat) ele geçirildi.



Yakalanan 1 şüpheli, işlemleri akabinde serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR