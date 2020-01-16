Narkotim uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotim uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Narkotim uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kente satış için uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Narkotim uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kente satış için uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak ekipler, yürütülen çalışmalarda, 1'i kadın 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 25,61 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatılırken, zanlılar emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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