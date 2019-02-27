Narkotimler Okul Çevresinde Kuş Uçurtmuyor
17 dakika önce
Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.
Aksaray
'da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü
, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesinin oluşturduğu Narkotim ekipleri, okul önlerinde yaptığı uygulama ve çalışmalarla suç ve suçlulara geçit vermiyor. Okulların çevrelerinde görev alan Narkotimler, narkotik detektörü köpek ile geniş kapsamlı uygulama yapıyor. Okul çevresinde bulunan şahısları tek tek sorgudan geçiren Narkotimler, şüphelilerin üstünü didik didik arıyor. Kimlik kontrolünden geçirilen şahıslar ayrıca GBT sorgusundan da geçiriliyor. Kadın polislerin de katıldığı çalışmalarda çevredeki kadınların çanta ve cüzdanlarına kadar kontroller gerçekleştiriliyor.
Uygulamanın çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, "Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Bence iyi bir şey. Sürekli buradalar. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Dışarıdan okula gelenleri gönderiyorlar. Uyuşturucu gibi şeyleri bizden uzak tutuyor. Allah razı olsun" dedi.
Vatandaşlar ise uygulamaların çok yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi. - AKSARAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu
Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu