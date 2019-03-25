Son Dakika Haberleri: Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Geçit Yok

14 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir kamyona operasyon düzenledi.

Kamyonda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği iki ayrı çantada 34 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anı polis kamerasında

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, narkotim ekiplerince yapılan operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından "Elinize sağlık arkadaşlar... Antalya'da zehir tacirlerine geçit yok." Narkotim etiketiyle paylaştı.

Görüntülerde, kamyon şoförünün gözaltına alınışı, narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasasında zulalanmış içinde uyuşturucu olan çantaları buluşuyla ilgili detaylar yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:13 Kaynak: AA

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