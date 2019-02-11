Son Dakika Haberleri: Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon

57 dakika önce

Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon, System.String[]
Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin havalandırma boşluğu ve tuğlaların içerisinde uyusturucu aradığı operasyonda 5 211 adet ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi .

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde temini ve ticareti, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda narkotimler Kargı ilçe merkezli il merkezi ve Osmancık ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.Ö., O.H.A., Ş.H., H.B., V.E., Ö.Y., O.G., M.I., Ş.A., G.Z. ve U.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 211 adet ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ş.Ö., Ş.H., Ö.Y., V.E. ve G.Z. isimli şahıslar ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderilirken, U.H. adlı şahıs serbest bırakılırken, diğer zanlılar hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 02:47 Kaynak: İHA

Çorum, Narkotik, 3. Sayfa
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