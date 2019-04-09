Son Dakika Haberleri: Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon

1 saat önce

Çorum'da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 254 adet uyuşturucu hap, 2 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon, System.String[]
Çorum'da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 254 adet uyuşturucu hap, 2 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik seri operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 254 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 565 TL ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti kapsamında" suçu kapsamında hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 7 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
Narkotik, Çorum, 3. Sayfa
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