Son Dakika Haberleri: Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

1 saat önce

Çorum'da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlenirken 3 zanlı gözaltına aldıNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Mecitözü ilçesinde yapılan çalışma başlattı.

Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı, System.String[]
Çorum'da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlenirken 3 zanlı gözaltına aldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Mecitözü ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu narkotimler M.S., M.K. ve Z.N. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve depolarında yapılan aramalarda 160 gram esrar, 55 gram skunk, 40 gram Hint keneviri tohumu, 13 adet alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde skunk, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklerle ait 13 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 1 adet pointer ele geçirildi.

TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında gözaltına alınan M.S. M.K. ve Z.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:19:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotimlerden Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]