Konya'nın Seydişehir ilçesinde narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile uyuşturucunun zararları anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır" Seydişehir Milli İrade Meydanı'na getirildi.
İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, ziyaretçilere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verdi.
Arıcı, gazetecilere, ilçedeki gençlere ve öğrencilere uyuşturucunun insanda biyolojik, psikolojik, sosyal yönden her türlü zararlarını gösterdiklerini söyledi.
Uyuşturucunun insan vücudundaki etkilerinin görsel olarak anlatılmasında tırın etkin bir rol oynayacağını belirten Arıcı, uyuşturucuyla mücadeleye önem verdiklerini kaydetti.
"Narkotır" iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › 'Narkotır' uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Seydişehir'de - Son Dakika