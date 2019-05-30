Son Dakika Haberleri: Narkoz verilip, yol kenarına atılan köpeklerden 3'ü telef oldu
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Narkoz verilip, yol kenarına atılan köpeklerden 3'ü telef oldu

6 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce narkoz verilerek, yol kenarındaki boş araziye bırakılan 8 köpekten 3'ü, telef oldu.

Narkoz verilip, yol kenarına atılan köpeklerden 3'ü telef oldu, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce narkoz verilerek, yol kenarındaki boş araziye bırakılan 8 köpekten 3'ü, telef oldu.
Olay, Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide hareketsiz yatan köpekleri görenler, Yenimuhacir ve Keşan belediyelerine haber verdi. Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ve Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu kimliği belirsiz kişilerce narkoz verilen küpesiz köpeklerin, çevredeki il veya ilçelerden taşınarak, araziye bırakıldığı, 5'inin narkozun etkisinden çıktığı, 3'ünün de telef olduğu belirlendi. Köpekleri boş araziye bırakanların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Köpek ölüleri, belediye görevlilerince gömülürken, diğer 5 köpek ise barınakta tedaviye alındı.

  


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:59 Kaynak: DHA
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