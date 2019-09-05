Son Dakika Haberleri: Narlı'da batık gemi enkazı çıkarılıyor
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Narlı'da batık gemi enkazı çıkarılıyor

1 saat önce

Narlı'da batık gemi enkazı çıkarılıyorBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde iskeleye bağlıyken 6 yıl önce batan 'Pasha' isimli kuru yük gemisinin enkazını denizden çıkarmak için çalışmalar başladı.

Narlı'da batık gemi enkazı çıkarılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde iskeleye bağlıyken 6 yıl önce batan 'Pasha' isimli kuru yük gemisinin enkazını denizden çıkarmak için çalışmalar başladı.

2013 yılının Eylül ayında Marmara Adası açıklarında su almaya başlayan 'Pasha' isimli kuru yük gemisi, Narlı iskelesine kadar gelerek batmıştı. 6 yıl süresince Narlı'da görev yapan muhtarların çabasına rağmen denizden çıkarılamayan geminin bakanlığa başvurusu sonrası parçalanarak denizden çıkarılmasına kararı verildi. Yetkililer alınan karar sonrası 'Pasha' adlı geminin sökümüne başladı.

Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, geçtiğimiz Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı yazılı müracaat sonrasında, bakanlık yetkililerinin harekete geçerek geminin denizden çıkarılması çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Muhtar Dağtekin, "Narlı iskelesi önlerinde batık durumda olan geminin, bayramdan önce parçalanma işlemi başlatıldı, denizin dibinde kalan makine dairesi bölümü olan enkazı balonla su yüzeyine çıkarıldı. Gemiden sökülen saclar iş makineleri ile kamyonlara yüklenip, gemi sahipleri tarafından kiralanan boş bir alanda toplandıktan sonra geminin enkazı tırlarla taşınacak" dedi.

Erdek, Narlı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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