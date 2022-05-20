Narlıdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı

. Etkinlikler tüm güne yayıldı. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resmi törende gençler, hazırladıkları koreografileri sundu.

Narlıdere'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.Tüm güne yayılan kutlama etkinliklerinin ilk adresi Demokrasi Meydanı oldu. Resmi törene Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler hazırladıkları koreografileri sundu. Öğrencilerin performansları, protokol üyeleri ve temsilcilerden büyük alkış aldı. İl genelindeki çeşitli yarışmalarda dereceye giren Narlıdereli öğrencilere, hediyeleri takdim edildi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin akşam bölümünde ise kortej yürüyüşü düzenlendi.Eski konservatuvar binası önünden başlayan kortej yürüyüşüne çok sayıda Narlıdereli ilgi gösterdi. Narlıdere Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları, Atatürk ve Türk Bayrağı'nı taşıdı. Genç sporculara İzmir Flarmoni Bandosu ve tahta bacaklar eşlik etti. Yürüyüşe Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, geçmiş dönem milletvekillerinden Mustafa Moroğlu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Narlıdere Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birçok Narlıdereli vatandaşında balkonlardan el salladığı kortej, Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

'SİZLER GELECEĞİMİZİN TEMİNATISINIZ'

Gençlere seslenen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılını hep beraber, geleceğe umutla bakarak daha büyük coşkuyla kutlayacağız. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkmış. Anadolu'yu örgütlemiş, ardından Anadolu'daki kongreleri yapmış ve atalarımız hep beraber bu ülkeyi savunmuş. Laik demokratik cumhuriyeti kurmuş. Huzurunuzda bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ile cumhuriyeti kuran bütün devrimcileri tekrar kutluyorum. Cumhuriyetimiz ve devletimiz güçlenerek, büyüyerek yoluna devam edecek. Ama bunun için öncelikle gençlerimizin daha çok çalışması lazım. Atatürk ve cumhuriyet değerlerine daha çok sarılması lazım. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler geleceğin teminatısınız. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi. Başkan Engin'in konuşmasının ardından Grup Kaset, sahne aldı. Alanı dolduran gençler, Türk pop müziğinin birbirinden özel eserlerini seslendiren Grup Kaset'e, hep bir ağızdan eşlik etti.