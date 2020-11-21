Narlıdere AK Parti İlçe Başkanlığına, Metin Yıldırım seçildi - Son Dakika

AK Parti Narlıdere 7. Olağan Kongresinde tek listeyle yapılan seçimde Metin Yıldırım, ilçe başkanlığı görevine getirildi.
Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Narlıdere'deki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Kongreye Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İzmir İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş ile delegeler katıldı.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Metin Yıldırım, 79 delegenin de oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi.
- Kaynak: AA
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