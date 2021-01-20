Narlıdere Belediye Başkanı Engin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçelerindeki sorunları yeni dönemde de ortak akıl ve dayanışma içinde çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama Engin'in belediye binasında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin, göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla hep yakın ilişki içinde olduğunu kaydetti.

Engin, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen mahallerimizdeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Muhtarlarımızla bu kapsamda düzenli olarak bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İlçemize güzel hizmetler kazandırmak için çalışıyoruz. Bizim en büyük destekçilerimizden birisi de muhtarlarımızdır. Yeni dönemde de sorunları ortak akıl ve dayanışma duygusu içinde çözmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.