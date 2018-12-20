Narlıdere Belediyesi Çalışanları KİHEP Eğitimine Başladı

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından organize edilen KİHEP eğitimleri Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi meclis salonunda gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, Prof. Dr. Serpil SALAÇİNtarafından verilen"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu eğitime, Narlıdere belediyesinde çalışan kadın-erkek memur ve işçi personeli katıldı. Dört gün sürecek olan eğitimde kadınların maruz kaldıkları şiddet, çözüm yolları ve hukuksal hakları aktarılacak.

Batur, Kadınlara Pozitif ayrımcılık sağladık

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, verilen eğitimin önemine dikkat çekerken aynı zamanda kadına yönelik şiddet, kadınların beden ve ruh sağlığını ciddi olarak tehdit eden önemli bir sağlık sorunu olduğunu veşiddete uğrayan kadının dışında çocuklardan başlayarak,toplumun tüm katmanlarızarar gördüğünü ifade etti. Batur " Ülkemizde, son yıllardakadın cinayetleri oranında, maalesef büyük artışlar oldu. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 arttı. Ülkemizin kanayan yarısı Kadın Cinayetlerinin bir nebze de olsun azalmasına katkı sunmak için yaptığımız çalışmalara ek olarak, bizde ilk önce evimizden başladık. Bugün burada, Belediye çalışanlarımıza KİHEP eğitimlerini verilmesini sağlıyoruz.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli olan değerli hocamız, Prof. Dr. Serpil Salaçin bu konuda bilgi birikimlerini arkadaşlarımızla paylaşacak. Kendisine ben şimdiden değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığa, her zaman devam ediyoruz.Belediyemiz Emekçileri ile yaptığımız Toplu Sözleşmede; "Sözleşmeden yararlanan belediye çalışanlarının ailesinin şikâyeti üzerine aile içi şiddet uyguladığı ilgili merciler tarafından tespit edildiği durumlarda; söz konusu çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri elinden alınarak, bunlar çalışanın eşine ödenir." Maddemiz var. Bu maddeyi toplu sözleşmeye koyarak, eşine şiddet uygulayacak olan ya eğilimi olan çalışanımız üzerinde caydırıcı olmasını hedefledik. Narlıdere'de, aile içinde ya da dışında fiziksel, cinsel veya psikolojik, ekonomik şiddete uğrayan kadınlarımızın doktor, karakol, hastane, savcılık gibi yerlere yapacakları başvurularda yardımcı olduk. Kendilerine ve çocuklarına talep ettikleri ve veya ihtiyaç duydukları hukuksal problemler konusunda danışmanlık yaptık. Kadın Danışma Merkezimiz kurulduğu 2004 yılından bu yana, şiddete uğrayan 973 kadınımıza psikolojik ve hukuki destek verdi. Kadınların eşit hak ve fırsatlar ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalardan biri olan kadının İnsan hakları eğitimi programı (KİHEP) eğitimini geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi bu yılda yapmaya devam ediyoruz. Ailenin ve toplumun bel kemiği olan kadınlarımıza her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Eğitime katılan arkadaşlarımı kutluyor ve bu değerli eğitimi veren Prof. Dr. Serpil Salaçin'e tekrar teşekkür ediyorum" dedi.