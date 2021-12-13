Narlıdere Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

"8 Aralık Dünya Koro Müziği Günü" etkinlikleri kapsamında Narlıdere Belediyesi, 'Dünya Koro Müziği Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte aralarında çocuk korolarının da bulunduğu birbirinden özel 10 koro sahne aldı. Her koronun 2 eser seslendirdiği gecenin ilk performansını Narlıdere Çoksesli Çocuk Korosu sergiledi.

Ardından sahneye sırasıyla TPKD İzmir Şubesi Çocuk Korosu, Fermata Oda Korosu, Narlıdere Belediyesi Çoksesli Korosu, Pandora Kadınlar Korosu, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, A Capella Gramofon ve TPKD İzmir Şubesi Çoksesli Çocuk Korosu çıktı.

MUAMMER SUN ANILDI

Gecede 16 Ocak 2021'de 88 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin üçüncü kuşak bestecilerinden ve 166 çocuk ve gençlik korosu kuran Muammer Sun da anıldı. Birçok marş, önemli eserler ile Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müziklerini de besteleyen Sun'un hayatının anlatıldığı kısa belgesel, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Narlıdere Belediyesi Meclis üyeleri, koro şeflerine çiçek takdim etti. Ardından tüm korolar sahneye çıkarak birlikte 'Dostluk' şarkısını seslendirdi.