Narlıdere Belediyesi Travel Turkey'de! - Son Dakika

Belediye tarafından hayata geçirilen, tamamlanan projeler, açılacak olan stantta vatandaşlara anlatılacak, görsellerle desteklenecek. Başkan Ali Engin "İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz, Narlıdere'mizin doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerlerini güzel bir tanıtımla vatandaşlarımıza anlatabilmek" dedi.

NARLIDERETANITILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen ve sektörün en iyilerini bir araya getiren Uluslararası Travel Turkey Fuarı'na Narlıdere Belediyesi bu yıl da katılacak. Fuar boyunca vatandaşlara, tanıtım dergileri ve promosyon ürünleri hediye edilecek. Belediye tarafından yürütülen projeler ve ilçenin güzellikleri anlatılacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "İlçemizin ve yaptıklarımızın tanıtımı için bu tür fuarların önemi yadsınamaz. Travel Turkey'de yer alacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.