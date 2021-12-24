Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası sahne alıyor - Son Dakika

Yılbaşı temalı konsere İzmirliler'i davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Çocuklarımız, bu konser için aylardır çalışıyor. Gururumuz olan Çocuk Senfoni Orkestramız'ın Yeni Yıl Konseri'ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi'nin yeni yıl etkinleri tüm hızıyla sürüyor. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Yeni Yıl Konseri'nde İzmirliler ile buluşuyor. Genel Sanat Yönetmenliği'ni Dilek Rodos'un üstlendiği ve şefliğini Tulio Gagliardo Varas'ın yaptığı Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası, 27 Aralık Pazartesi günü Yeni Yıl Konseri verecek. Pazartesi günü Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde akşam saat 20.00'da başlayacak olan konserde Çocuk Senfoni Orkestrası, birbirinden özel yeni yıl temalı 12 eser çalacak. Başkemancısı Zeynep İleri olan orkestraya, Soprano Filiz Güneş ve Bas Teyfik Rodos eşlik edecek.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Yaşları 8 ile 16 arasında değişen birbirinden özel yaklaşık 40 çocuktan oluşan Çocuk Senfoni Orkestrası'nı Narlıdere Belediyesi'nin gururu olarak gördüklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Çocuk Senfoni Orkestramız'a belediye olarak ayrı bir özen gösteriyoruz.

Orkestramızın sadece Narlıdere sınırları içerisinde değil İzmir genelinde konser vermesini amaçlıyoruz.Ardından böylesine özel yeteneklere sahip çocuklarımızın önce Türkiye genelinde daha sonra dünyanın farklı ülkelerinde konserler vermesini arzuluyoruz. Her çocuğumuz ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Herkesi pazartesi akşamı Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konseri'ne bekliyoruz" diye konuştu.