Narlıdere'de "Ali Engin Dönemi" Başladı

Yerel seçimlerde yüzde 80 oy oranıyla dikkat çeken ve Narlıdere'nin yeni belediye başkanı seçilen Ali Engin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Yerel seçimlerde yüzde 80 oy oranıyla dikkat çeken ve Narlıdere'nin yeni belediye başkanı seçilen Ali Engin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Belediyede gerçekleşen devir-teslim töreninin ardından görevine başlayan Engin, "Bu görevi 5 yıl boyunca onurla taşıyacağım" dedi.



Resmi olmayan sonuçlara göre Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mazbatasını almak için İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Başkan Ali Engin'i, eşi İlke Engin ve aile bireylerinin yanı sıra; CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, İYİ Parti İlçe Başkanı Derya Türkgülü, meclis üyeleri, parti örgütü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Engin ve meclis üyeleri davul zurna eşliğinde mazbatalarını aldı.



Seçim kurulundaki mazbata töreninin ardından belediye binasında devir teslim gerçekleşti. Ali Engin'i kadınlar ve Narlıdere Belediyesi işçileri pankart ve alkışlarla karşıladı.



Engin, "Çok onurlu bir görevi, büyük bir sorumluluk duygusuyla devralıyoruz. 5 yıl boyunca gece-gündüz çalışacağız ve bize verilen bu göreve layık olmaya çalışacağız. Yüzde 80 oy oranı ile beni başkan yaptınız. Şunu söyleyebilirim ki; rekoru ben kırmadım siz kırdınız. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Narlıderemizi en güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız. Ayrım yapmadan her mahalleye, her haneye hizmet götüreceğiz. Bu görevi 5 yıl boyunca onurla taşıyacağım" diye konuştu.



Konak Belediye Başkanı seçilen Narlıdere'nin eski Başkanı Abdül Batur da, şöyle devam etti:



"Hem Narlıdere'de hem de Konak'ta çok güzel neticeler aldık. Gözümüzü arkada bırakmayacak bir kardeşime görevi devretmenin onurunu yaşıyorum. Çok başarılı olacağına bütün kalbimle inanıyorum."



Eski Başkan Abdül Batur'dan mührü devralan Ali Engin, sonrasında Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. - İZMİR

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