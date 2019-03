Narlıdere'de Can Dostlara Özel Projeler!

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleriyle buluştu.

"SÖZ VERİYORUM" PROTOKOLÜ İMZALANDI!

Sahilevleri'nde gerçekleşen buluşmaya HAYTAP İzmir Temsilcileri Av. Senem Demirel Acar, Esin Önder, HAYTAP Eğitmeni Meral Örüç, HAYTAP Narlıdere Gönüllüleri, Yerel Koruma Görevlileri, CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı Hayvan Komisyonu Üyeleri ile CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat katıldı. Hayvanseverliği ile bilinen CHP Narlıdere Adayı Ali Engin, HAYTAP ile -hayvanseverlerin yerel yönetimlerden isteklerini ve önerilerini içeren- bir de samimiyet protokolü imzaladı.

NARLIDERE HEPİMİZ İÇİN SICAK BİR YUVA!

Candostlar için yapacakları projeleri anlatan Ali Engin "İzmir'in en modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Narlıdere'ye kazandıracağız. Bu anlamda belediyemizin mevcut çalışmalarını geliştireceğiz. Kedi evleri ve su odaklarımızın sayısını artıracağız. Sosyal medyayı etkili kullanarak sahiplendirme oranını artıracağız, eğitime önem vereceğiz. Tüm bunları gönüllüler ve STK'lar ile birlikte yapacağız. Fikir alışverişinde bulunmak için bu tür buluşmaları önemsiyorum. Narlıdere her canlı için sıcak ve samimi bir yuvadır. Hepimize huzur verecek kadar güzeldir. Yaşamın her alanında can dostlarımızla birlikte yaşayacağız" dedi.

"NARLIDERE'DE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder "Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin ile keyifli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Can dostlarımıza dair yeterli bilgiye ve hassasiyete sahip başkanlarımızdan biri olduğu için mutluyuz. Narlıdere'de birlikte güzel projeler yapacağız. Çok mutlu olduk. Görüşme sonundaminiğimiz Bella'nın şahitliğinde 'Söz Veriyorum' protokolümüzü imzaladık. HAYTAP Ailesi olarak kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.