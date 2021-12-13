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Narlıdere'de çöken istinat duvarına ilişkin Jeoloji Mühendislerinden rapor Açıklaması - Son Dakika

Narlıdere'de çöken istinat duvarına ilişkin Jeoloji Mühendislerinden rapor Açıklaması

13.12.2021 15:53
Narlıdere'de çöken istinat duvarına ilişkin Jeoloji Mühendislerinden rapor Açıklaması

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 Aralık'ta çöken ve 2 apartmanın tahliye edilmesine neden olan istinat duvarına ilişkin rapor hazırladı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 Aralık'ta çöken ve 2 apartmanın tahliye edilmesine neden olan istinat duvarına ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, bölgede yamaç eğimlerinin yüzde 20-60 eğim aralığında olduğu belirtildi.

İki bina arasındaki yolu da destekleyecek şekilde kademeli olarak inşa edilen istinat duvarının orta kademesinin parçalanması sonucu üst kademe bölümünün devrildiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede bu olayın istinat duvarı arkasındaki 'tumba dolgu malzeme' içinde gerçekleştiği; hareket mekanizmasının yağışla zemin içinde su içeriğinin artmasına bağlı geliştiği gözlenmiştir. İstinat duvarı arkasında çakıllı drenaj dolgusunun bulunmaması; barbakanların çalışmaması; kayma hareketi üzerinde hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Akabinde dayanım özelliğini kaybetmiş orta kademenin yıkılmasına ve üst kademenin Deniz Apartmanı üzerine devrilmesine neden olmuştur. Ayrıca etüt günü itibarıyla çevre binaların bulunduğu parsellerdeki doğal zeminde gelişen bir harekete ilişkin iz görülmemiştir."

"Bölgedeki istinat duvarları kapsamlı incelenmeli"

Jeoloji Mühendisleri Odası ekibinin, komşu binalardaki istinat duvarları da incelediği ve bu istinat duvarlarında çatlama, ötelenme ve benzeri deformasyonların bulunduğunun gözlendiği kaydedilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bu deformasyonlarla ilgili daha önceden Narlıdere Belediyesine

bildirimde bulunulduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu nedenle saha genelinde yaygın bir şekilde yer alan istinat duvarları konusunda kapsamlı bir inceleme yapılarak zemindeki jeolojik özelliklerle uyumu, tasarım ve imalat durumu ve benzeri açılardan mühendislik değerlendirmesinin yapılması ve önlemler alınarak dayanıklı hale getirilmesi gerekli görülmüştür."

Mevzuattaki eksiklere de değinilen raporun sonuç bölümünde ise şunlara yer verildi:

"Ulusal yapı denetim mevzuatının meslektaşlarımızı da içerecek şekilde yeniden düzenlemesi yönünde çalışmalar yapılması gereklidir. Ayrıca gerek Narlıdere özelinde gerekse İzmir genelinde derin kazı, istinat duvarı, zemin iyileştirme vb. değerlendirmeler ile stabilite risk analizlerinde jeoloji

mühendislerinin etkin rol üstlenmesi idarelerce sağlanmalıdır."

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 Aralık gecesi bir sitede istinat duvarı çökmüş, 88 dairenin bulunduğu 2 apartman tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Büyükşehir Belediyesince yapılan incelemede, apartmanlarda yapısal hasar tespit edilmediği bildirilmişti.

Narlıdere, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narlıdere'de çöken istinat duvarına ilişkin Jeoloji Mühendislerinden rapor Açıklaması - Son Dakika


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