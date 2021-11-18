Narlıdere'de Haydar Gültekin Parkı açıldı - Son Dakika

Duygusal anların yaşandığı törende, aile bireyleri ve sevenleri Gültekin ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Ali Engin "Adını verdiğimiz bu parkta çocukların sevinci, ağaçların meyveleri Haydar kardeşimizin anısını yaşatacak" dedi.

PARK ALANI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Narlıdere Belediyesi, Şehit Onur Akarsu Sokak'ta baştan sona yenilediği parka, geçen yıl yaşamını yitiren Meclis Üyesi Haydar Gültekin'in ismini verdi. Duygusal anların yaşandığı açılış törenine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eski milletvekili Mustafa Moroğlu, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve Gültekin'in aile bireyleri ile sevenleri katıldı. 2,5 dönüm alan üzerine kurulu olan park içindeki oyun alanları ve oturma grupları yenilendi. Peyzaj çalışmaları yeniden yapıldı. Törende, Gültekin'in aile bireyleri ve yakın arkadaşları da söz alarak duygularını paylaştı. Park içine Haydar Gültekin'in özgeçmişinin yer aldığı bir de tabela asıldı. Törene katılanlar park alanını birlikte gezdi.

"ANISINI YAŞATACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Haydar Gültekin siyasi yaşamı, aile yapısı ve kişilik olarak örnek bir insandı. Kendisini tanımış olmaktan mutluluk duyuyorum. Adını verdiğimiz bu parkta çocukların sevinci, ağaçların meyveleri Haydar kardeşimizin anısını yaşatacak. Hayırlı olsun" dedi.

"AHLAKLI, ÇALIŞKAN BİR KARDEŞİMİZDİ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur "Haydar Gültekin ile 2014-2019 yılları arasında Narlıdere

Belediyesi'nde birlikte görev yaptık. Meclis üyesi olarak gerçekten çok aktif, üretken, projeci ve hiperaktif diyebileceğim bir çalışkanlıkta arkadaşımızdı. Konulara yaklaşımı, sorunlara çözüm noktasındaki pratikliği takdire şayandı. Birlikte 5 sene çok güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da anılarımızda yaşatacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

Önceki dönem İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu "Ölüm, gönüllere giren insanlar için hiçbir zaman ayrılık olarak düşünülemez. Haydar Gültekin için de bu durum böyledir. 30 yıllık arkadaşım, dostum Haydar Gültekin'in manevi mirasıyla bağımızı hiç kopartmayacağız" dedi.