Narlıdere'de kentsel dönüşüm ilk etabında çalışmalar başladı - Son Dakika

Narlıdere'de 11 bin 700 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen kentsel dönüşümün ilk adımı atıldı. Bir bölümü Narlıdere Belediyesi'ne ait olan proje alanında dönüşüm çalışmaları başladı. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan toplam 210 konutluk 'İzmir 35 Narlıdere' projesi yaklaşık 250 milyon liralık yatırım bedeli ile hayata geçiriliyor. Projede açık ve kapalı yüzme havuzları ile çocuk oyun alanları bulunuyor. Narlıdere Belediyesi'nin projede hak sahibi olduğu 24 daireden yaklaşık 50 milyon liralık bir gelir bekleniyor.

BAŞKAN DENETLEDİ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kentsel dönüşüm alanında çalışmaları denetledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ali Engin, projenin 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğinin müjdesini verdi. Yüzde yüz uzlaşı ile hak sahipleriyle anlaşıldığının altını çizen Başkan Engin, "Bugün Narlıderemiz için çok önemli bir gün. Yaklaşık 43 hektarlık alanın imar planlarının hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından, kentsel dönüşüm alanlarının büyük bölümünün imar planları onaylandı. Önceki dönemde hazırlanan imar planları doğrultusunda , mülkiyet sorunlarının yaşandığı ve anlaşmaya varılamayanbölgelerde , 2 yıl önce uzlaşma mantığını baz alarak başlattığımız yüz yüze görüşmeler sonucunda hak sahipleri ile anlaşmaya vardık. Müteahhit firma, alanda çalışmalarına başladı" dedi.

2 YIL SONRA TESLİM

Hak sahiplerinin evlerini 2 yıl sonra teslim alacağının müjdesini veren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ". Hak sahipleri şuan geçici ikametlerine yerleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da kira yardımında bulunuyor. Resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada bulunan yaklaşık 100'e yakın binanın yıkımı tamamlandı. Şimdi artık yeni binalar yükselecek. Önümüzdeki 10 yılda 7-8 bin konutun yapılacağı bir bölgeden bahsediyoruz. Bugün buradan başladık Narlıderemiz'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

HERKES MEMNUN

İmar planlarının yargıya takılmayacağına inandığını belirten Başkan Ali Engin, "Hazırladığımız imar planları, hukuka ve planlama ilkelerine uygun şekilde yapıldı. Planlara, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da onay verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık bürokratlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Büyükşehir belediyesi bürokratlarımızla yaptığımız görüşmelerdeİmar planlarının uygun olduğu görüldü. İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanımızTunç Soyer ve belediye bürokratlarımıza teşekkür ederim. Uzlaşıdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.