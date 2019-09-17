Narlıdere'de kırtasiyelere slime operasyonu

İZMİR genelinde zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Çocuklar arasında son dönemde popüler olan ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden, 'slime' denilen yapışkan oyun hamurunun kutusunda yazılı içeriği okuyan zabıta, kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin olduğunu görünce ürünleri topladı. Kırtasiyelerle ilgili tutanak tutulurken, artırılan denetimlerden en çok veliler memnun oldu.

Okul çevrelerindeki kırtasiye, kantin, büfe ve kafeleri denetleyerek, hijyen ve ruhsat kontrollerini gerçekleştiren zabıtalar, okul çevrelerinde satış yapan işportacılara da odaklandı. Narlıdere ilçesindeki denetimlerde, son dönemde sıkça gündeme gelen ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden, 'slime' adlı yapışkan oyun hamurlarında kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 30 ürüne el koyularak, tutanak tutuldu. Konak ilçesinde ise Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık meyvesi satışı yapan kişinin olduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el koyuldu. Okul çevrelerinde teyakkuz halinde olmalarının yanı sıra ekipler, okul kantinlerini de hijyen, çalışma ortamı, çöp kovaları ve yangın önlemleri konularında denetledi. Artırılan zabıta denetimleri ise en çok velileri memnun etti. Slime ürünlerinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünen veliler, zabıta denetimlerinin ise kalıcı ve işlevsel olmasını istedi.

TUTANAK TUTULDU

İlçede bulunan okul çevrelerinde ekibiyle denetim yapan Narlıdere Belediyesi Zabıta Komiseri Saim Bütüner, "İş yerleri ve okul çevrelerinde faaliyet gösteren kırtasiyeleri öncelikle ruhsat bakımından kontrol ediyoruz. Slime adlı oyun hamurlarının satılıp satılmadığına baktık. Narlıdere İmam Hatip Lisesi çevresinde yer alan 2 farklı kırtasiyede 30'den fazla slime hamuru tespit ettik ve bu oyuncakların kutusunun üzerinde yazan içerikte 'boraks' maddesinin yer aldığını gördük. Bunlar hakkında tutanak tuttuk. Oyuncaklara el koyduk, gerekli yasal işlemleri sürdürüyoruz. Okul çevrelerinde denetimlerimiz sıklaştı" dedi.

'YASAK OLDUĞUNU BİLİYORLAR'

İş yerlerinin yasaklanan slime hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Bütüner, "Narlıdere ilçesindeki kırtasiyelerde slime denetimi yaptığımızda iş yerlerinin bu konuda bilgisi olduğunu gördük. Kanserojen madde 'boraks' barındıran slime oyuncaklarının yasak olduğunu biliyorlar. Ürünleri fazla olduğu için gözden kaçırmış olduklarını düşünmeye çalışıyoruz. Bu gözden kaçan kısımları da biz bertaraf edeceğiz. Kesinlikle yasaklı slime satışına izin vermiyoruz" diye konuştu.

KIZILCIK TEZGAHINA MÜDAHALE

Öte yandan Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarının çevresinde seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçe sınırlarında bulunan tüm okulları tek tek denetledi. Ekiplerin denetimleri sırasında seyyar satıcılara rastlanmadı. Selçuk Mahallesi'ndeki Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık satışı yapan kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el koyuldu.

VELİLER DENETİMLERİN SÜREKLİ OLMASINI İSTEDİ

Narlıdere Oğuzhan İlkokulu'nda ana sınıfında okuyan kızı Özüm'ü (5) okuldan almaya giden Özlem Taşdelen ise "Zabıta denetimlerinin arttırıldığına bizler de şahit olduk. Alt yapısı hazır ise oldukça doğru bir uygulama. Denetimlerin yapılması her açıdan önemli. Her konuda denetimlerin devam etmesini istiyoruz. Doğru yönetmelikler uygulandığında çocuklarımız daha güvenli ortamlarda eğitim alırlar bu durum da bizim en çok istediğimiz şey. Slime ile ilgili denetimleri de oldukça faydalı buluyorum. Çocuklar arasında çok yaygın bir oyun aracı ancak biz kesinlikle almıyoruz. Keşke bunlar daha önceden toplatılsaydı. Slime için çok geç kalınmış ama iyi olmuş. Aynı zamanda okullardaki tuvalet temizliklerinin arttırılmasıyla da ilgili bir çözüm bekliyoruz" dedi.