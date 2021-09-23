Narlıdere'de 'Kültür Sanatta' yeni dönem' - Son Dakika

11 branşta açılacak kurslar, yüzlerce kursiyere ev sahipliği yapacak. Başkan Ali Engin "Pandemi yasaklarının kalkmasıyla kültür sanat etkinliklerimize yeniden başlıyoruz. Tüm Narlıderelileri bekliyoruz" dedi.

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Narlıdere Belediyesi'nin yeni dönem kültür sanat etkinlikleri, düzenlenen törenle yeniden başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve veliler katıldı. Etkinlikte, geçen dönem gördükleri eğitimle dünya çapında ödüller almaya hak kazanan Resim Kursu öğrencilerine madalyaları verildi. Ödül alan eserler sergilendi. Çocuk Senfoni Orkestrası'nın minik sanatçıları da sundukları dinleti ile kulakların pasını sildi. AKM'nin kafeteryası da Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde yeniden hizmete açıldı.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Pandemi nedeniyle, kültürel ve sanatsal etkinliklerden uzun süre mahrum kaldık. Hijyen kurallarına uyarak, yeniden başlıyoruz. 11 kurs ve yüzlerce kursiyer ile yola çıkıyoruz. İlgi duyan herkesi kültür sanat ve hobi kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.