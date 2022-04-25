Narlıdere'de marina inşa edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Narlıdere'de marina inşa edilecek

25.04.2022 10:23
Narlıdere'de marina inşa edilecek

Narlıdere Belediyesi, özel yatların demirleyeceği marina için gelecek yıl yapım ihalesine çıkacak.

Narlıdere Belediyesi, özel yatların demirleyeceği marina için gelecek yıl yapım ihalesine çıkacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 metre ila 30 metre 240 tekne kapasiteli marina, Sahilevleri bölgesinde inşa edilecek.

Proje ihalesi yaklaşık 1 yıl önce yapılan marinada nikah salonu ve tenis kortları da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, marinanın proje işlemlerinin yıl sonunda biteceğini belirtti.

Proje ihalesinin bittiğini ve kurumlardan görüşlerin geldiğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Bu aylarda ulaşım, altyapı koordinasyon kurulundan izin aldık, zemin etüdü yapacak gemi geliyor. Yaklaşık 15 yerde zemin etüdü yapılacak. Tahmin ediyorum bu yılın sonunda proje ve ruhsat işlemleri bitecek. Yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkacağız. Biz bu modele karşı değiliz. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Önemli olan hizmetin, yatırımın yapılması. Tabii devleti, belediyeyi zarara uğratmamalısınız. Gerçekçi, yarışmacı bir fiyatla ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yıl yani 2023 yılında da ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Yatırım bedeli 100-150 milyon civarında. Bizim bir yıllık bütçemiz. Bizim bunu yapmamız mümkün değil ancak olduğu zaman geliri belediyeye kalacak."

YORUMLAR
500
Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor

Ali Engin, Evlilik, Marina, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narlıdere'de marina inşa edilecek - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Narlıdere'de marina inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement