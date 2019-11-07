Son Dakika Haberleri: Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti
Son Dakika Güncel Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti

Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haziranda temeli atılan Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediliyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yedi istasyonda çalışmalarını devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesi (TBM) ile aşarak iki istasyonu birbirine bağladı.

Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Buğra Gökçe, "2020 sonunda tünel kazma işlemimizi bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da diğer işlerimizi yapıp 2022'de bir aksilik olmazsa metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altay, Narlıdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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