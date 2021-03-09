Narlıdere Metrosunda ilk tünel tamam - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının ilk tünelinde kesintisiz bağlantı sağlandı. Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu arasında 7,2 kilometrelik tünelin tamamlanmasıyla çok önemli bir dönüm noktasına gelindiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tünelin ucundan ışığı gördük. İlk tünel bitti. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle iftihar ediyorum" dedi.

Hafif raylı sistemin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımdaki en önemli yatırımlarından biri olan Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında önemli bir aşamaya gelindi. Yükleniciliğini Gülermak AŞ'nin üstlendiği inşaatın gidiş-geliş olmak üzere iki hat üzerinde tünel açma makinesi (TBM) ile devam eden kazı çalışmalarında, Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonunu birbirine bağlayan 7,2 kilometrelik hatta kazı tamamlandı. Tünel çalışmalarında ilk TBM 4 bin 567 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2 bin 551 metrelik tünel kazıldı. Böylece, tünel açma makineleri ile kazılan toplam tünel uzunluğu 7 bin 118 metreye ulaştı. Daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere ve Şehitlik istasyonlarını birleştiren tünelde son istasyona gelindi. Diğer tünelin ise ilerleyen süreçte tamamen açılması öngörülüyor.

Başkan Soyer: "Çok önemli bir dönüm noktası"

Tünellerin birleşme anını takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Narlıdere Metrosunda çok önemli bir kilometre taşı, çok önemli bir dönüm noktası. Tünelin ucundan ışığı gördük. İlk tünel bitti. Şimdi buranın betonlanması ile ilgili bir süreç başlıyor. İkinci tünel de 3-4 ay içinde bitmiş olacak. Öngörülen tarihte, takviminde yürüyor proje. Bütün arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle iftihar ediyorum" dedi.

"İzmir'i demir ağlarla örüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de, "Başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. En önemli aşamaydı. Tünelin ucunda ışığı gördüğümüz gün. Diğer taraftan Çiğli Tramvayı'nda temel attık, hızla Çiğli'yi raylı sistemle buluşturacağız. Buca Metrosunu bu yıl inşaatına başlayacak bir hale getireceğiz. Olağanüstü büyük bir hamle. Türkiye'de bu kadar raylı sistemi aynı anda yapan bir belediye olması da çok mümkün değil" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük yatırımlarımızı toplu ulaşım sistemlerine yapıyoruz. Biliyoruz ki trafik sorununun çözümü büyük kentlerde toplu taşımayı geliştirmekle mümkündür" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, "Bir eşik noktasını geride bırakıyoruz. 7,2 kilometre uzunluğunda bir tünelimiz tamamen hazır hale geldi. İlerleyen süreçte beton işlerimiz tamamlanmış olacak. Elektromekanik ve istasyon işlerimiz devam edecek. Söz verdiğimiz gibi süresinde, 2022 sonunda işletmeye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bornova'dan Narlıdere'ye kesintisiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında dev makinelerle derin tünel kazma çalışmalarının yanı sıra, klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor. Bu çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu ise 4907 metreye ulaştı. Böylece TBM ve NATM yöntemleriyle açılan toplam tünel uzunluğu 12 bin 25 metreyi bulmuş oldu. Hattaki toplam tünel kazılarının ise yüzde 83'ü tamamlanmış oldu. Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor.

Büyükşehir, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24'e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız gidebilecek. Metro hattı 2022'de tamamlanacak. - İZMİR