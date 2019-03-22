Son Dakika Haberleri: Narlıdere'nin Kalbine 'Kültür Yolu' Müjdesi!

Narlıdere'nin Kalbine 'Kültür Yolu' Müjdesi!

1 saat önce

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'i Narlıdere'de ağırlayan CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, iki müjde verdi.

Narlıdere'nin Kalbine 'Kültür Yolu' Müjdesi!, System.String[]

Engin, ilçe merkezindeki Güngören Caddesi'ni araç trafiğine kapatarak yayalaştıracaklarını, Ahmet Piriştina büstü ile Yukarı Köy arasındaki caddeyi de 'Kültür Yolu' yapacaklarını söyledi.

ESKİ YAPILAR RESTORE EDİLECEK

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, ilçe merkezinde bulunan Ahmet Piriştina Büstü ile Yukarı Köy arasında bulunan caddeyi Kültür Yolu'na dönüştüreceklerini söyledi. Proje kapsamında, cadde boyunca yerel yemeklerin yenebileceği kafeler ve hediyelik eşya stantları oluşturulacak. Eski yapılar aslına uygun restore edilerek yeni bir cazibe merkezi yaratılacak. Proje ile farklı ilçelerden vatandaşların da Narlıdere'ye gelmesi, böylece yerel kalkınmanın artması amaçlanacak.

GÜNGÖREN CADDESİ YAYALARIN OLACAK!

İlçe merkezini hareketlendirecek bir diğer proje de Güngören Caddesi'nde uygulanacak. Cadde trafiğe kapatılarak yayaların kullanımına bırakılacak. Kaldırım düzenlemesi, ışıklandırma sistemi ve kent mobilyalarıyla hem yayaların hem de esnafın kullanımına uygun hale getirilecek.

"HEM ESNAF HEM YEREL KÜLTÜR KALKINACAK"

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Tunç Soyer'i Narlıderemizde büyük bir coşku ve kalabalıkla ağırladık. Böyle bir günde, vatandaşlarımızın faydalanacağı iki önemli uygulamayı da halkla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medeni şehirlerde, yollar ve kaldırımlar en çok yayaların kullanımına uygun olarak tasarlanır. Yukarı Köy Kültür Yolu Projesi ile Güngören Caddesi Yayalaştırma önerimiz de bu hedefe uygun olarak tasarlandı. Bununla beraber yerel kültürümüzü kalkındıracağız, esnafımızı kalkındıracağız, yerli turizmi geliştireceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:54 Kaynak: Bültenler

Ali Engin, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Narlıdere, Güncel
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