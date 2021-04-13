Narlıdere'nin parklarına bahar bakımı! - Son Dakika

Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Ali Engin "Parklarımızı, pandemi sonrası güzel günlere hazırlıyoruz" dedi.

HEM BAKIM HEM BUDAMA

Narlıdere Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 12 park için bakım ve onarım çalışması başlattı. Yeşil alanlarda çimlendirme ve budama çalışmaları yapılırken, oyun gruplarının tadilatları yapıldı. Refüjlerdeki ağaçlar da mevsime uygun budanırken, kuruyan bitkilerin yerine yenileri dikildi.

"NARLIDEREMİZİ YAZA HAZIRLIYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Pandeminin yıkıcı etkisinin biteceği günleri umutla bekliyoruz. O gün geldiğinde yine parklarımızda buluşabilmek umuduyla, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Narlıderemizi en güzel şekilde yaza hazırlıyoruz" dedi.