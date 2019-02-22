Narlıdere'nin Yaşam Enerjisi Yükseliyor

Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hayata geçirdiği yeni konut projesi Koru Narlıdere, yatay ve dikey yükselen mimarisi, çatı ve kat bahçeleri, körfez manzarası, sosyal tesisleri ve residence hizmeti ile dikkat çekiyor. Kurulduğu günden bu yana, sürekli gelişimi ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen Taahhüt, Gayrimenkul Geliştirme, Çimento ve Hidroelektrik Santrali Çelik Ekipmanları imalatı alanlarında hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok başarılı projeye imza atan Yapı ST'nin yeni konut projesi olan Koru Narlıdere 1+1 ve 2+1, 1+1 bahçeli ve 1+1 loft daireler olmak üzere 143 konuttan oluşuyor. Alışveriş merkezlerine, eğitim kurumlarına, eğlence merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Koru Narlıdere, panoramik körfez manzaralı bir havuz, fitness salonu, Spa ve jenerasyon merkezinin yanısıra, doğayla içiçe kütüphanesi ile fark yaratıyor.

Türkiye'de hızla gelişen gayrimenkul sektörü içinde önemli bir rol alma hedefiyle yola çıkan Yapı ST, bünyesinde yer alan proje ofisi ile ihtiyaç duyulan mimari çözümler hızla kurgulanırken bu avantaj ile çevreye duyarlı, akılcı, işlevsel ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu projeler hayata geçirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye için örnek olacak projelerin hazırlıkları başlamıştır.

Koru Narlıdere'nin hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getiren Yapı ST Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan, "Koru Narlıdere'nin tüm rezidans hizmetleri ve idari yönetimi profesyonel bir şirket tarafından eksiksiz olarak yürütülecek. Koru Narlıdere sakinleri sadece bir ev sahibi değil aynı zamanda mükemmel bir hizmetin de sahibi olacaklar. Bu ayrıcalıklardan faydalanmak için yüksek aidat ödemek zorunda kalmayacaklar. Sadece kullandıkları hizmetlerin ücretini ödeyecekler" dedi.

Yapı ST olarak inşaat ve yapı tekniği konusundaki bilgi ve tecrübesini, hızlı ve kaliteli çözümler ile birleştirip, pozitif bakış açısıyla geleceğin konut projelerini üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Özmeydan, sürekli gelişim ışığında, çevresel standartlara katkıda bulunup, dünyanın hızla değişen beklentilerini karşılamayı ve en iyi çözümleri sunmayı hedeflediklerini söyledi.