Narlıgöl: Şifalı Suyuyla Turistlerin Uğrak Noktası - Son Dakika
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Narlıgöl: Şifalı Suyuyla Turistlerin Uğrak Noktası

Narlıgöl: Şifalı Suyuyla Turistlerin Uğrak Noktası

22.06.2023 12:13

Niğde'nin Narköy ilçesinde bulunan Narlıgöl, turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen volkanik krater gölüdür. 21 metre derinliğindeki suyu acı olan göl, çevredeki jeotermal kaynaklar nedeniyle termal tesislerin kurulmasına neden olmuştur. 65 derece sıcaklıktaki suyu sayesinde termal turizm potansiyeliyle de dikkat çeken Narlıgöl'ün şifalı suyu, sedef başta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalıklarının tedavisine uygun olduğu düşünülmektedir. Ayrıca helyoterapi imkanı da sunan göl, Narlıgöl efsanesiyle de ünlüdür.

Diğer adlarıyla Nar Gölü veya Acıgöl olarak bilinen Narlıgöl, Niğde'nin Narköy ilçesinde bulunan doğal bir güzelliktir. Turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen volkanik krater gölü, 21 metre derinliğindedir. Suyu acı olan ve çevredeki jeotermal kaynaklar nedeniyle göl çevresinde kurulan termal tesisler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

65 DERECELİK SU BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Dört mevsim farklı doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen krater gölü Narlıgöl, 65 derece sıcaklıktaki suyu sayesinde termal turizm potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Özellikle sedef başta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalıklarının tedavisine uygun olan şifalı suyun kan dolaşımı, kalp, damar, tansiyon ve nörolojik hastalıklara da iyi geldiği düşünülüyor. Ayrıca uygun dozda kullanılması helyoterapi imkanı da sunuyor.

Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl

NARLIGÖL EFSANESİ: KALBİNDEN SU FIŞKIRARAK TAŞA DÖNEN KADIN

Aksaray'a yakın olan Gülağaç Sofular Kasabası'nda birbirini severek evlenen bir çift, çocuklarıyla birlikte yoksul bir hayat yaşarmış. Genç adam, zamanı gelince askere giderek eşini ve bebeğini evde bırakmış. Fırtınalı bir günde köye gelen bastonlu yaşlı bir adam, evlerin kapısını tek tek çalarak herkesten ekmek ve su istemiş ancak kimse vermek istememiş.

Genç kadın ise kapısını çalan yaşlı adam bir bardak su ve ekmek vermiş. Adam ise aldığı ekmek ve suyun ardından "Kızım çocuğunu da al ve şu dağa çık. Dağın tepesine gelene kadarda arkana bakma" demiş. Yaşlı adamın sözünü dinleyen kadın, çocuğunu da alarak zirveye doğru yürümeye başlamış. Zirveye varmak üzereyken yorulan kadın, merakına yenik düşerek arkasına bakınca kalbinden su fışkırmaya başlamış ve bütün köy sular altında kalmış. Kadın ve çocuk ise oldukları yerde taşa dönüşmüşler.

Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl
Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl
Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl
Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl
Turistlerin uğrak noktası: Aksaray'ın şifalı suyu Narlıgöl
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Aksaray, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Narlıgöl: Şifalı Suyuyla Turistlerin Uğrak Noktası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narlıgöl: Şifalı Suyuyla Turistlerin Uğrak Noktası - Son Dakika
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