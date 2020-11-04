Narlıkuyu parkı yenileniyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışması Narlıkuyu Parkında devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Narlıkuyu Sitesindeki parkın spor aletlerini yenilemeye başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleşen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. - ADIYAMAN
- Kaynak: İHA
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