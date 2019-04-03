Son Dakika Haberleri: Narman Belediye Başkanı Eser'e Yoğun İlgi

Narman Belediye Başkanı Eser'e Yoğun İlgi

1 saat önce

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Narman Belediye Başkan adayı olan Emekli bürokrat Burhanettin Eser seçimlerde yüzde 64 gibi yüksek bir oranda oy alarak Belediye Başkanlığına seçildi.

Narman Belediye Başkanı Eser'e Yoğun İlgi, System.String[]
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Narman Belediye Başkan adayı olan Emekli bürokrat Burhanettin Eser seçimlerde yüzde 64 gibi yüksek bir oranda oy alarak Belediye Başkanlığına seçildi.

Oltu İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Başkan Burhanettin Eser'i ilçe halkı Araköy önünde yüzlerce araçlık bir konvoyla karşıladı. Yoğun sevgi gösterileri ile Belediye binası önüne gelen Başkan Eser için belediye önünde tekbir ve dualarla kurban kesildi. Daha sonra makamına geçen Başkan Eser tebrikleri kabul etti.

İlçe halkına teşekkür eden Başkan Eser "İlçeme hizmet etmek benim için bir şereftir" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:01 Kaynak: İHA

Burhanettin Eser, Narman, Güncel
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