Narman'da fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Narman'da fırtına çatıları uçurdu

Erzurum'un Narman ilçesinde 10 dakika etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Erzurum'un Narman ilçesinde 10 dakika etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Narman'da öğe saatlerinde etkili olan fırtına bir çok evin ve işyerinin çatılarını uçurdu. Cumhuriyet Caddesinde Yusuf Okunuş'a ait işyerinin çatısı, Erzurum caddesi üzerinde Nevzat Turan'a ait işyerinin çatısını cadde üzerine uçurdu Çatıların altında Fehmi Turanoğlu ve Emre Tanrıverdi'ye ait araçlar hasar gördü

Fırtınada ilçe merkezindeki bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.

Fırtına sonrası Narman Emniyet amirliğince güvenlik önlemleri alınarak itfaiye tarafından enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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