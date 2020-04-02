Son Dakika › Güncel › Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti - Son Dakika
Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti
6 saat önce
Erzurumlu 72 yaşındaki bir vatandaşın korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.
Erzurumlu 72 yaşındaki bir vatandaşın korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.
Erzurum'un Narman ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Naci Şahin'in korona virüsüne isyan etmesi izleyenleri tebessüm ettirdi. Yaş sınırlamasına rağmen dışarı çıkan Şahin'in 'buralara hep kar yağıyor burada virüs bulunmaz, bunu başımıza kim bela etti, korkudan dışarı çıkamıyoruz' demesi ise dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardımcı olun